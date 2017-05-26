В сухпаек военных США добавят пиццу «Пепперони»

Рацион военных США дополнят пиццей «Пепперони», которая станет частью сухого пайка и будет оставаться пригодной для употребления в течении трех лет. Позже ассортимент могут расширить другими видами пицц, на разработку рецепта «Пепперони» для сухпайка у специалистов ушло 3 года.

Как стало известно, американские военные получат в свои сухие пайки пиццу, которая, считают исследователи, напомнит солдатам о доме и популярной еде. Пиццу «Пепперони» по особому рецепту добавят в список блюд сухпайка уже в следующем году.

Отмечается, что в пицце для сухпайка будет содержаться минимум консервантов и вредных химических веществ. На разработку рецепта для долгохранящегося «Пепперони» специалисты потратили 3 года. Все это время они готовили пиццу и предлагали попробовать ее добровольцам. Помимо того, что пицца должна быть долгохранящейся, продукт должен быть вкусным и не вредным. Исходя из этих принципов и был создан рецепт. В скором времени рацион сухпайка может стать еще более разнообразным, так как специалисты намереваются создать и другие виды пицц для американских военных.