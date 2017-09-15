Президент Эстонии: «Россия – сложный и разочаровывающий сосед»

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд охарактеризовала отношения страны с Россией, назвав РФ «сложным соседом», который «уже десятки лет несет лишь разочарования». Такие слова о России Кальюлайд на приеме в честь 100-летия независимости Эстонии.

Как сообщила Керсти Кальюлайд, Эстония имеет разных соседей. Одни из них демократические, другие же – «не очень». Также страна имеет соратников, которые идут «в ногу» с Эстонией.

Однако, есть и «сложный сосед». Как указала президент Эстонии, «на соседа обращают внимание даже после десятилетий разочарований». Примечательно, что названия страны «плохого соседа» Кальюлайд не уточняла, лишь указав, что такая страна все равно «остается соседом». Ранее между Россией и Эстонией возник конфликт после того, как в СМИ появились данные, что к 100-летию независимости Литвы, Латвии и Эстонии в РФ готовят провокацию. По данным, Россия, якобы, намеревалась создать угрозу для безопасности Эстонии и «очернить» страну.