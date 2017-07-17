В Пакистане власти Синда запретили делать и продавать игрушечное оружие

В Пакистане власти провинции Синд запретили создавать и продавать игрушечное оружие, имитирующее огнестрельное. Такая новость появилась в региональном издании Express Tribune.

Отныне местным жителям по закону нельзя изготавливать, торговать, покупать и даже демонстрировать в родных краях изделия, похожие на автоматические винтовки и пистолеты. Это ограничение в пределах административных границ региона.

С просьбой о введение такого ограничения в правительство обратились представители полиции. Они направили в ведомство по вопросам внутренних дел документ, в котором обратили внимание, что подобного рода игрушки могут применяться во время реальных преступлений на улицах. Полицейские также подчеркнули, что пластиковое оружие нередко причиняет травмы в детских играх и оказывает негативный эффект на развитие ребенка.