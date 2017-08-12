Женщины-депутаты выступили в защиту обвиненного в домогательствах Слуцкого

Женщины-депутаты Госдумы встали на защиту обвиненного в сексуальных домогательствах главу думского совета по международным делам Леонида Слуцкого. Они отмечают, что данные обвинения похожи на заранее спланированную акцию.

Как стало известно, во время встречи лидера ЛДПР Владимира Жириновского с журналистами, одна из присутствующих заявила о том, что Слуцкий пристает к девушкам-журналисткам.

На защиту депутата сразу же встали его женщины-коллеги, которые сообщили о том, что данное обвинения является простой провокацией. Они также отметили, что "вирус" США хочет просочиться в Россию, чтобы оклеветать многих мужчин и признать их виновными в том, чего они не совершали. В Госдуме отмечают, что такие обвинения следует рассматривать более детально и призывать к ответственности, если оно окажется ложным.

По словам женщин-депутатов, Слуцкий является порядочным и ответственным политиком, настоящим профессионалом своего дела, его знают не только в России, но и за рубежом. Также женщины-депутаты посоветовали всем женщинам, которых домогались, сообщать о подобном сразу, а не спустя десятки лет, как это делали в Голливуде.