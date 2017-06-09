В США предлагают ввести налог на жестокие игры из-за убийств во Флориде

В США предлагают ввести налог на продажу видеоигр со сценами жестокости из-за недавних убийств в штате Флорида. С такой инициативой выступил член Конгресса Роберт Нардолилло.

Политик выступил с позицией обложить налогом тех игровые продукты, которым присвоили возрастной рейтинг от 17 и старше. В американской классификации ему соответствует буква "М".

По предложению политика, помимо уже существующего налога в 7%, с реализаторов будут требовать дополнительно ещё 10%. Роберт Нардолилло утверждает, что добытые таким образом средства государство будет направлять на отдельный счет. Эти деньги власти смогут потратить на оказание психологической помощи школьникам и устранение конфликтов среди учащихся.

Конгрессмен выдвинул такую идею после стрельбы в городе Паркленд. 19-летний юноша Николас Круз пронес на территорию школы винтовку AR-15 и застрелил 17 человек.