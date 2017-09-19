"У соседей дешевле": Жители Эстонии массово едут покупать алкоголь и бензин в Латвию

24 февраля жители Эстонии массово выехали на машинах в Латвию, чтобы купить алкоголь и бензин. Как сообщают местные СМИ, таким образом они протестуют против поднятия акцизов.

Сотни местных жителей отправили в соседнюю страну, чтобы поддержать акцию протеста "Все вместе в Латвию". Огромные колонны автомобилей проходят через город Валга и пограничный пункт Икла. После повышения стоимости эстонских акцизов водители предпочитают приобретать топливо и алкогольные напитки по латвийским ценам. Мероприятие посвятили столетию независимости республики.

Инициатором масштабной акции стал Таави Леппик. Он объединил своих единомышленников благодаря обращению в социальной сети Facebook. Организатор утверждает, что такой экономической позицией люди желают донести до властей своё недовольство принятой налоговой политикой, из-за которой с января пострадали многие предприниматели и страна в целом.