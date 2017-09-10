Генпрокуратура Украины попросила Нидерланды отобрать у Саакашвили образцы его голоса

Генеральная прокуратура Украины обратилась к властям Нидерландов с просьбой отобрать образцы голоса у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Отмечается, что это невозможно сделать без согласия самого одиозного политика.

Замглавы Генпрокуратуры Украины Евгений Енин сообщил о том, что некоторое время они направили в Нидерланды международно-правовое поручение, в котором попросили их взять образцы голоса Михаила Саакашвили. В Генпрокуратуре отметили, что ответа пока не последовало. Стоит отметить, что подобную процедуру будет невозможно будет совершить без согласия на нее самого Саакашвили.

Как отмечается, украинским прокурорам требуется образец голоса политика для того, чтобы продолжить расследование по факту возбужденного дела на Украине.