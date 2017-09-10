Тульский избирком заранее опубликовал данные о 40% на мартовские выборы

В Туле на сайте областного Избиркома появилась публикация, которая заранее отчиталась о 40% явке на грядущие выборы президента в марте. Спустя короткий срок администраторы запись удалили.

Согласно временно появившейся информации, к 10 часам утра 18 марта средняя явка избирателей по всему региону достигла 40,5%. При этом на некоторых участках свои голоса успели отдать порядка 77% местных жителей.

Через несколько часов руководитель комиссии Сергей Костенко прокомментировал событие. По его словам, информация появилась на ресурсе ошибочно в процессе проведения тестов ГАС "Выборы". Председатель уведомил, что Федеральный центр информатизации в сотрудничестве с Центризбиркомом готовится к выборам и отрабатывает организацию процесса. В рамках тренировок специалисты исследуют различные способы введения данных в ГАС. Из-за этого они и появились на сайте.