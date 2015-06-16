Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект об основных задачах РАН

Российский лидер Владимир Путин предоставил в Госдуму проект закона, который рассказывает об основных целях деятельности РАН. Данный документ предполагает предоставить на рассмотрение главные задачи, функции и полномочия РАН.

В документе отмечается, что к основным целям работы РАН будет иметь отношение составление прогнозов по поводу научных, научно-технологических и социально-экономических сфер развития России.

Также Владимир Владимирович предположил, что в задачи Российской академии наук будет входить проведение больших исследований, сюда входит и сфера оборонно-промышленного комплекса. Все это будет организовано в целях безопасности российского государства. Так как данные исследования будут профинансированы из бюджета, то ученым придется отчитываться за их результат перед государством.

В настоящий момент не сообщается, когда Госдума намерена рассмотреть данный законопроект.