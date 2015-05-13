СБУ обвинила спецслужбы России в попытке взрыва крейсера "Украина"

СБУ обвиняет спецслужбы России в том, что в 2015 году россиянин Давид Пономарев намеревался устроить взрыв на ракетном крейсере "Украина". Такое заявление сделал глава Службы безопасности Виктор Кононенко на брифинге 23 февраля.

По информации ведомства, около трех лет назад Давид Пономарев через своих единомышленников пытался устроить в Николаеве серию терактов, направленных на запугивание горожан. Среди прочего, он планировал символично взорвать "Украину" на День украинской Конституции. Корабль демилитаризован по указу президента Петра Порошенко в 2017 году.

Теперь же этого мужчину считают причастным к поджогу здания "Общества венгерской культуры Закарпатья", который совершили в Ужгороде. Виктор Кононенко утверждает, что диверсия не увенчалась успехом, однако заставила российских агентов действовать по резервному плану. Кроме того, СБУ предотвратила "ещё более дерзки провокации" на территории Черновецкой области. Согласно данным следствия, исполнители под руководством Давида Пономарева должны были поджечь две румынские школы, за что представители РФ уже перевели предоплату.