Первый бизнесмен из "списка Титова" прилетел в Россию и отпущен к семье

Андрей Каховкин из Ростова стал первым бизнесменом из "списка Бориса Титова", который прилетел обратно в Россию. Сам омбудсмен Борис Титов 23 февраля на своей странице известил, что предпринимателю позволили вернуться к семье, предварительно оформив обязательство о явке.

В начале месяца Борис Титов передал Владимиру Путину перечень из 16 российских бизнесменов, которые преследуются законом и скрываются в Великобритании, однако согласны вернуться на родину. Для этого власти РФ должны выполнить несколько условий: пересмотреть уголовные дела и снять аресты с имущества. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ситуацию каждого из участников списка необходимо рассматривать в отдельном порядке.

Ростовчанин Андрей Каховкин первый из обвиняемых прилетел в Российскую Федерацию. Правоохранители считают его виновным в хищении одолженных денег на сумму в 10 миллионов рублей, которые он, якобы, не собирался отдавать. Таким образом Андрей Каховкин проходит по уголовным делам о мошенничестве и незаконном обороте платежей.

Борис Титов отмечает, что обвиняемый не имел возможности вернуть средства из-за ареста, наложенного на его средства. Теперь же он сможет защитить себя перед судом, а пока будет находиться дома. Александр Хуруджи, уполномоченный по правам арестованных предпринимателей считает, что подобная мера пресечения за финансовые преступления является "беспрецедентным случаем".