Украина никогда в своей истории не могла считаться полноценным государством во всех смыслах слова. Так 23 февраля высказался бывший президент страны Леонид Кучма.

За время руководства Петра Порошенко государственный долг Украины вырос вдвое - с 40% до 80% ВВП. Леонида Кучму беспокоит положение украинского населения на сегодняшний день. Он отметил, что страна всегда испытывала проблемы с самостоятельностью, однако актуальная ситуация действительно ужасает. По его информации, задолженность составляет 75% от всего валового продукта. Леонид Кучма риторически поинтересовался, кто же намерен рассчитаться с этими долгами. Политик опасается, что в случае отказа МВФ в очередном кредите - экономику Украины ждет дефолт.

Экс-президент утверждает, что к такому статусу Украину привели действия современного лидера, члены Верховной Рады и прочая политическая элита. Он обратил внимание, что власти сейчас готовятся к грядущим выборам президента и парламента, но при этом не уделяют внимания уровню жизни украинцев и экономическому развитию.

На прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности Леонид Кучма также поднимал вопрос несостоятельности Украины на политической арене. По его словам, страна "оказалась на задворках". И если бы Петр Порошенко не напомнил об Украине в своих выступлениях - о ней могли попросту забыть. Леонид Кучма призвал задуматься над столь опасной тенденцией.