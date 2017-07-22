Пол Манафорт попал под обвинение, потому что не смог превратить PDF в DOC

Бывший глава предвыборной кампании Дональда Трампа получил официальное обвинение только потому, что не умеет пользоваться компьютером и конвертировать электронные файлы.





Высокопоставленному чиновнику инкриминируют подкуп европейских парламентариев. Следственным органам США удалось раздобыть одно из главных доказательств преступления, изучив переписку Манафорта. Как стало известно, он вместе со своим подельником Ричардом Гейтсом подделали главный документ о доходах и тратах.



Манафорт был инициатором и попросил помочь ему Гейтса. Экс-глава кампании поручил ему конвертировать документ из формата PDF в «Word», что Гейтс и сделал. После того как Пол Манафорт изменил нужные ему цифры, он вновь отправляет документ DOC Гейтсу и просит вернуть его в формат PDF. Исследовав обмен данными электронной почты, следовали и обнаружили данный факт фальсификации, после чего Манафорту было предъявлено официальное обвинение.