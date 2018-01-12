Минфин США готовит новые санкции против РФ совместно с ФБР

В США Минфин США гостовит пакет новых санкций против России совместно с ФБР. Об этом 23 февраля объявил министр финансов Стивен Мнучин на брифинге со СМИ.

Глава ведомства анонсировал очередную информацию об этих мерах, которая должна прозвучать на аналогичном мероприятии в Белом доме спустя несколько недель. Он заявил, что рамках закона о давлении санкциями на политических противников США, правительство готовит публичный и секретный доклады. Санкции станут дополнением к ним.

По словам Стивена Мнучина, эксперты Минфина проработают вопрос принятия ограничений в связи с материалами госструктуры, которые связаны с обвинениями в адрес 13 граждан РФ о вмешательстве в американские выборы. Эту ситуацию они изучают в тесном сотрудничестве с Бюро расследований.

Стивен Мнучин также отметил, что власти США продолжают работу над санкциями относительно людей из "кремлевского списка". В него включены все члены Совфеда и Госдумы, начальство администрации президента, Кабмин и многие крупные российские бизнесмены.