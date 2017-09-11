Лавров заявил о готовности обсудить резолюцию по Сирии с СБ ООН

Сергей Лавров заявил о готовности России обсуждать с Советом безопасности резолюцию относительно Восточной Гуты в Сирии. Так глава МИД сказал во время пресс-конференции в рамках беседы с узбекистанским коллегой Абдулазизом Камиловым.

В своём выступлении российский министр рассказал, что сейчас сирийская ситуация отражается в дискуссиях СБ ООН. Дипломаты пытаются разработать документ для быстрой организации гуманитарной паузы, по меньшей мере, на 30 суток. Сергей Лавров выразил опасение, что боевики могут эту паузу не соблюдать. Террористы не смогут предоставить гарантий того, что они не откроют огонь по жилым районам Дамаска.

Чиновник утверждает, что российское правительство готово предложить "формулу", которая сможет обеспечить действенность такой резолюции. В основе предложения лежат гарантии безопасности людей, находящихся в регионе. Для этого необходимо добиться согласования с "внешними игроками", которые влияют на действия экстремистских организаций в пригороде Дамаска. Сергей Лавров отметил, что США, а также их союзники, пока такое соглашение принять отказываются.