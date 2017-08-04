Собянин: скоро в Москве появится 4 новых подстанции скорой помощи

В 2018 году на территории Москвы организуют 4 дополнительных подстанции скорой помощи. Так Сергей Собянин объявил через свой Twitter 23 февраля.

По словам столичного мэра, новые учреждения для оказания неотложной медицинской помощи появятся в промышленной зоне "Котляково", в Некрасовке, а также в пределах улиц Летчика Бабушкина и Ленинская Слобода. Эти объекты будут выполнены в рамках московской инвестиционной программы на 2018-2020 года.

Столичные СМИ дополняют, что подстанции будут рассчитаны на 20 специальных автомобилей. По заверению городской администрации, эти медицинские заведения будут открыты для пациентов круглосуточно и независимо от других лечебниц.