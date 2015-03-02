На Донбассе украинские силовики обстреляли санитарный автомобиль

В неконтролируемой Украиной Донецкой народной республике служащие ВСУ цинично обстреляли санитарный автомобиль. В результате противоправных действий погибло три человека.

Член оперативного командования ДНР Эдуард Басурин лично прокомментировал ситуацию с обстрелом ВСУ санитарного автомобиля марки "УАЗ", во время которого погибло три человека. Басурин утверждает, что среди погибших оказались водитель-санитар, санитарный инструктор и сам раненный военный.

Преступники попросту подбили автомобиль противотанковой управляемой ракетой. Они не обратили внимания на яркий красный крест на автомобиле, как отличительный знак.

Представительство ДНР отмечает, что подобный случай не единственный, и ВСУ неоднократно нарушали режим тишины на Донбассе, несмотря на минские договоренности, достигнутые 20 декабря.