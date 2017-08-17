На Украине планируют переименовать Верховную Раду из-за "советского наследия"

Директор института нацпамяти Украины Владимир Вятрович заявил о том, что следует сменить название Верховной Рады, так как нынешнее является "советским наследием". Он отметил, что данный вопрос требует детального рассмотрения.

Во время беседы с журналистами Вятрович заявил, что "рада" на русский язык переводится, как "совет", потому Верховную Раду Украины следует переименовать. Он отметил, что ее название является "советским наследием", а раз уж на Украине приняли решение отказаться от пережитков СССР, то и название ВР следует сменить.

На вопрос журналистов о том, будет ли институт заниматься этим, Вятрович рассказал, что пока для них эта идея нова, поэтому она требует более детального рассмотрения и различных дискуссий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Украине приняли решение переименовать Московский мост, с недавнего времени его будут называть Северный.