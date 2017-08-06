ЕС продлил оружейное эмбарго и санкции против Белорусии до 2019 года

В Евросоюзе продлевают оружейное эмбарго и персональные санкции против Белоруссии до конца февраля 2019 года. Об этом в пятницу объявили в Совете ЕС.

Согласно распространенной информации, члены Совета решили пока сохранить запрет на торговлю средствами вооружения и товарами, которые правительство сможет использовать в процессе государственных репрессий. Кроме того, остается актуальной заморозка счетов и блокировка въезда в Европу 4 человек, которых подозревают в пропаже в 1999-2000 годах политических оппозиционеров, предпринимателя и журналиста.

В то же время Европейский союз сохраняет исключительного права провоза спортивных винтовок для биатлона. Однако фирмы-поставщики обязаны получать разрешение на торговлю оборудованием у профильных ведомств стран ЕС.

В прошлом году члены Совета глав МИД согласились убрать значительную часть санкционных ограничений. Стоит отметить, что в состоянии такого давления страна жила практически 20 лет.