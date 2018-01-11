Госдума пригласила следить за выборами наблюдателей из 74 стран

Государственная Дума России пригласила следить за выборами в марте наблюдателей из 74 государств мира. Так 23 февраля объявил Леонид Слуцкий, глава парламентского комитета по международным вопросам.

По словам парламентария, приглашение наблюдать за избирательным процессом президента Российской Федерации отправили 243 представителям из различных стран. Среди приглашенных есть 23 депутата Европарламента, 107 членов национальных парламентов, девять городских руководителей и работающих министров заграничных ведомств.

Ранее звучало заявление от вице-спикера Петра Толстого. Он рассказал, что из Парламентской ассамблеи ОБСЕ на участки прибудут 111 человек из 30 стран. А замглавы министерства внутренних дел Сергей Рябков уведомил, что руководство РФ не намерено приглашать дипломатов из США и сотрудников американских учреждений на территории России.

По закону РФ, наблюдатели могут придти на выборы лишь по приглашению президента, Совфеда, Госдумы, Кабмина и Центризбиркома. Такие решения власти могут принимать лишь после оглашения официальной даты голосования.