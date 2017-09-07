Госдеп США призывает Россию согласиться на ввод миротворцев в Донбассе

В Госдепартаменте США призывают российское правительство согласиться на размещение в Донбассе миротворческих войск ООН. Такое заявление накануне сделала официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.

По словам источника, американские власти обратились к России с целью добиться прекращения обстрелов в зоне конфликта. По словам Хизер Науэрт, власти Российской Федерации ранее уже "неоднократно демонстрировали" способность останавливать стычки в регионе.

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывания дипломата из США. Он утверждает, что таким образом Госдеп желает добиться согласия России на ввод миротворцев, которые должны выступить в качестве "оккупационной армии" на неподконтрольных Киеву территориях. Алексей Пушков убежден, что таким образом военнослужащие ООН предоставят Украине возможность захватить Донбасс и провести там давно запланированную "зачистку". Сенатор подчеркнул, что российские власти понимают намерения Госдепа и не допустят их осуществления.