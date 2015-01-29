США обвинили Россию и Сирию в массовых смертях в Восточной Гуте
США целенаправленно обвиняют Россию и Сирию в массовой гибели мирного населения в Восточном Гуте. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.
После обвинений США в эскалации конфликта в Сирии со стороны мирового сообщества, Вашингтон решил "достойно" ответить и не нашел ничего лучшего, кроме как попросту перевести стрелки на Россию и Сирию.
Согласно официальному заявлению Сары Сандерс, Москва и Дамаск заинтересованы в продолжении войны, а США всеми силами стремится сдержать агрессию упомянутых государств. В частности, претензии США сводятся к Восточному Гуту, где на данный момент проистекают массовые беспорядки. По некоторым данным, более 400 тысяч человек ежедневно подвергаются атакам со стороны боевиков в этом регионе.
Однако США обвиняют именно Россию и Сирию в организации разбоев и винят в смерти тысяч человек именно их.
Белый дом заявил, что при несоблюдении Россией правил зон деэскалации они будут вынуждены обратиться за помощью к международным организациям.