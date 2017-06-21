Алексея Навального выпустили из полиции после составления протокола

После громкого задержания Алексея Навального тот был отпущен в тот же день после составления протокола. Об этом стало известно из сообщения самого политика на своей странице в Twitter.

В отделении полиции, куда повезли Навального, не успел тот выйти из кабинета стоматолога, политик отделался "малой кровью". Видимо, он был настолько подготовлен к происходящему, что по ходу дела комментировал все происходящее в социальной сети Twitter. Однако через некоторое время Алексей Навальный был благополучно отпущен.

Как отмечает сам блоггер, это произошло после составления протокола по пункту 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (повторное нарушение правил проведения митингов).

Навальный заявляет, что после того, как шок от задержания прошел, он предположил возможную причину происходящего. Арест мог быть связан с митингом 28 января для обеспечения его изоляции во время выборов президента в России.

К тому же, одновременно с Навальным был арестован глава его штаба Леонид Волков в аэропорту Шереметьево.