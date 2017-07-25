Надежду Савченко из-за невежества в Сети сравнили с Кличко

Украинский депутат Надежда Савченко не смогла качественно блеснуть знаниями в истории и опозорилась во время прямого эфира канала NewsOne. Из-за ее невежества Савченко сравнили с Кличко.

Пословица "хотела как лучше, а получилось как всегда" в данном случае как никогда кстати. Во время прямого эфира украинского телевизионного канала NewsOne Надежда Савченко решила поделиться своими познаниями в истории, однако сделала это настолько неумело и коряво, что в Сети ее сравнили с мэром Киева Виталием Кличко.

Так, комментируя судьбу украинского народа, Савченко выдала следующее: "С прадавних времен, столетия с четвертого-пятого до нашей эры или там после нашей эры, в любом случае украинцы всегда, весь период развивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами". Несвязное и не хранящее за собой существенной смысловой нагрузки предложение тотчас же разлетелось по Сети, из-за чего народный депутат вполне заслуженно сможет стать наряду с Кличко по неумению выражать свои мысли.

Кроме того, пользователи крайне негативно отозвались о внешнем виде Надежды Савченко. Костюм, в котором она пришла на интервью, скорее, напоминал "наряд колхозницы, которой спецформу выдали на размер меньше".