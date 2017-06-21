Военные подтвердили перебазирование истребителей Су-57 в Сирию

В Министерстве обороны подтвердили перебазирование истребителей Су-57 в Сирию. Этот шаг связан с необходимости тестирования их "в реальных условиях".

21 февраля в средствах массовой информации появились сведения о прибытии в аэропорт Хмеймим в Сирии двух многофункциональных истребителей Су-57 для прохождения тестирования аппаратов в реальных условиях.

Сегодня представитель Министерства обороны РФ подтвердил поступившую информацию о перебазировании Су-57 в Сирию. Кроме того, в Минобороны подчеркивают, что такой шаг связан также с полетами ранее над Сирией американских истребителей.

Непосредственно в Кремле ситуацию комментировать отказались, однако Минобороны не смогло качественно пролить свет на ситуацию, и осталось ждать только реакции со стороны мирового сообщества.