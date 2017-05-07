«Нездоровая ситуация»: Лавров прокомментировал расширение НАТО

МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг НАТО и ЕС, которые «нагнетают конфронтацию». По словам Лаврова, все попытки некоторых членов Альянса и Евросоюза продвигаться дальне на восток, свидетельствуют о «нездоровой ситуации», когда мнение отдельных стран не спрашивается.

Как утверждает Лавров, сейчас некоторые члены НАТО и ЕС начали «нагнетать конфронтацию». К этому они идут путем попыток продвижение Североатлантического альянса в сторону востока. МИД России отметил, что видит повтор ситуации с Черногорией.

Теперь же, утверждает Лавров, НАТО и ЕС, не спрашивая у Македонии, Боснии и Герцеговины, расширяют свои активы. По словам главы МИД России, сейчас Кремль остается приверженцем всех договоренностей с СБ ООН. Москва, в случае продолжения наращивания конфронтации, заявил Лавров, будет работать в противодействии попыток «вскрытия соглашений» и «нанесения ущерба опорным принципам».

Помимо этого, Лавров указал на то, что Россия и Сербия имеют «общие позиции на повестке дня в международном уровне». Такая позиция символизирует «залог дальнейшего взаимодействия».