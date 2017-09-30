Бывший сторонник Навального создал свою оппозиционную партию «Партия Прогресса»

Юрист и некогда член команды Алексея Навального Виталий Серуканов подал документы на регистрацию политической партии «Партия Прогресса» - «однофамильца» незарегистрированной партии самого Навального.





Об этом правозащитник сообщил в социальных сетях, чем вызвал бурю эмоций со стороны подписчиков. Серуканов, покинув лавы сторонников Алексея Навального, принял решение неожиданно для пользователей Интернета. Как он сам написал о своих мотивах, побудивших его перейти от слов к делам: «У «Партии Прогресса» большие перспективы, ей просто никто не занимался...Мы с группой единомышленников объединились для развития новой общественно-политической силы без вождей и кабинетных теоретиков».





Цели Серуканов, как основатель оригинальной партии, оставил прежними: они отстаивают оппозиционные идеи, выступают за сменяемость власти, борьбу с беспределом чиновников и коррупцией. Решение было принято во время последнего съезда с представителями 44 субъектов Российской Федерации, а документы переданы в Минюст. Именно там отказались регистрировать партию, председателем которой является Навальный. Однако о поддержке Серуканов может надолго забыть: в Сети его нарекли Иудой и «кремлёвской подстилкой», который смог «продать» Алексея Навального, который не представлялся ему достойным представителем рядов оппозиции. Алексей комментарий пока не дал.