В МИД РФ рассказали, кого не допустят к наблюдению за выборами в России

Как стало известно, американским дипломатам и сотрудникам загрангосучреждений не удастся стать наблюдателями на грядущих выборах президента России в марте текущего года. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как рассказал Рябков, это связано с тем, что на выборах американского президента российским дипломатам так же было отказано в возможности стать наблюдателями. Замглавы МИД отметил, что это станет своеобразным ответом США за произошедшее в 2016 году.

По словам Рябкова, ведомство уже уведомило посольство США в Москве о том, что американским дипломатам запрещено наблюдать за президентскими выборами в России. Также замглавы МИД отметил, что гражданам США из состава миссии ОБСЕ позволят сделать все необходимое на выборах.