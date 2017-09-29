Навального снова задержала полиция, когда он ходил в стоматологию

Буквально полчаса назад стало известно о повторном задержании российского политика и председателя «Партии Прогресса» Алексея Навального. В своем Twitter-аккаунте он написал, что это произошло, когда он ходил в стоматологию.

СМИ сообщают срочные новости о том, что сегодня снова задержали политического и общественного деятеля Алексея Навального. Эта новость стала известна после того, как он сам сообщил ее в своем профиле Twitter. Политик написал, что у него возникли проблемы со здоровьем – заболел зуб, поэтому он был вынужден обратиться в клинику. Уже на выходе со стоматологии к нему подошли представители правоохранительных органов, представившись вторым оперативным полком и попросили поехать с ними. Навальный был вынужден согласиться, и теперь его везут в неизвестном направлении.

Ранее также сообщалось, что задержкам подверглись люди из штаба оппозиционера. Так, немного раньше сегодня же задержали Леонида Волкова, главу штаба Навального. Это произошло в аэропорту. Своими действиями тот же второй оперативный полк воспрепятствовал тому, чтобы деятель летел в Уфу.