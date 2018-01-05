"Голос": Сбор подписей в поддержку Путина осуществляется за счет госбюджета

Движение "Голос" провело собственное расследование, в ходе которого авторы работы пришли к выводу, что сбор подписей в поддержку Владимира Путина на предстоящих выборах финансируется не из избирательного фонда, а из госбюджета. Отмечается, что сбором подписей занимался фонд "Волонтеры Победы".

Как стало известно, на днях движение "Голос" провело собственное расследование, согласно которому сбором подписей в поддержку Владимира Путина, который является самовыдвиженцем на предстоящих выборах, занимались те организации, которые спонсируются из госбюджета. По правилам, у Путина должен существовать избирательный фонд, который и будет покрывать все расходы на предвыборную кампанию, однако, как показало расследование, это не так.

Сбором подписей за Путина занималась организация "Волонтеры Победы", которая давно успешно финансируется государством. Кроме того, руководителями данного фонда часто являются чиновники, потому и получают они средства за свою работу, так же из бюджета.

Помимо всего прочего, студенты начинают создавать различные штабы, поддерживающие Путина. Так как для организации штабов помещения выделяют вузы, это является прямым нарушением закона о запрете агитации в учебных заведениях.