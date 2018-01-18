Twitter ужесточил правила для борьбы с пропагандой и ботами

В Twitter сообщили о новых мерах, которые будут приняты для борьбы с пропагандой и ботами. Теперь в Twitter нельзя будет публиковать схожие или одинаковые посты с разных аккаунтов, что спасет пользователей от спама и нежелательной агитации.

В блоге Twitter появилось сообщение о том, что с новыми правилами соцсеть станет более защищенной от ботов и пропаганды. Теперь программа не позволит публиковать одинаковые посты или тексты, крайне схожие между собой, с разных аккаунтов.

Также введено ограничение на программы, которые предполагают заранее планировать простановку лайков и ретвитов. Исключение Twitter сделает для постов с прогнозами погоды и для сообщений о важной информации. Теперь дублировать посты с разных аккаунтов можно лишь для того, чтобы сообщить о глобальных событиях – цунами, землетрясения и другое.

Как указали в Twitter, новое правило позволить снизить количество ботов и пропаганды. В сообщении от разработчиков отмечено, что ужесточение мер предотвратит злонамерную активность, которая направляет свои действия на важные события, такие как выборы в США и в других странах.