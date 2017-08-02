Небензя попросил Хейли отказаться от слова «режим» при описании российской власти
Постпред РФ при ООН Василий Небензя попросил свою коллегу из США Никки Хейли отказать слова «режим» при описании российской власти. Он отметил, что она назначена официальным путем, как и избран действующий президент Владимир Путин.
Накануне прошло одно из последних заседаний Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. В ходе него возникло некоторое недоразумение между постоянными представителями от России и США. Так, Никки Хейли позволила себе употребить выражение, которое не только могло обидеть россиян, но также задело их права. По ее словам, как в Северной Корее действует «режим Ким Чен Ына», так в Российской Федерации установлен «режим Путина». По этой причине Василий Небензя решил, что обязан ответить на такое громкое заявление.
Вежливо, он попросил Хейли с этих пор не употреблять слово «режим» в отношении российской власти. По его словам, выбор ее выражений необоснован, так как в России власть была назначена законным путем, как был избран действующий президент Владимир Путин.