Два корабля шестого флота США, эсминцы Carney и Ross в конце минувшей недели прибыли в Черное море. Таким образом, НАТО нарастил свое присутствие в черноморском бассейне, но так и не смог публично озвучить, зачем корабли вообще туда прибыли. Россия же заявила, что это недружественные действия, способствующие эскалации конфликта с нашей страной. Об этом пишет портал «Государственные вести».

Как заявил ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва Андрей Колесник, это бряцание оружием является провокацией. Западные «партнеры» никак не могут забыть события Крымского референдума, когда жители полуострова в едином порыве проголосовали за возвращение в Россию. А ведь янки так мечтали о военно-морской базе в Севастополе. Как отметил парламентарий, Владимир Путин готов в любой момент справиться с внешними вызовами.