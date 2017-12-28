Ксения Собчак высказала свое мнение о Владимире Викторове

Ксения Собчак поделилась с подписчиками своим мнением о Владимире Викторове. Сделала она это в своей публикации в одной из социальных сетей.

Кандидат в президенты РФ посмеялась над недавним заявлением о зависимости количества половых партнеров у женщины и бесплодием, по ее словам: «пока еще работающего министром здравоохранения Чувашии».

Ксения в корне недовольна подходом министра к исполнению своих обязанностей как государственного служащего, его инициативе «поучать народ», а не служить ему. Удивляется способностям чиновников изрекать «великие» мысли и выставлять себя перед народом не в лучшем свете, решив, что имеют право рассказывать о том, как, по их мнению, стоит жить людям.

«Не говоря уже о том, что «пугать» женщин несуществующими последствиями сексуальной свободы это очередное проявление сексизма и шовинизма в нашем патриархальном обществе», - подытожила Ксения.

За полчаса публикация успела набрать около 20 тысяч лайков.