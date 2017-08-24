Петр Порошенко рассказал о своей поездке в оккупированный Крым

Петр Порошенко рассказал, как в феврале 2014 года он летал в Крым, где хотел провести переговоры с депутатами полуострова. Встреча не удалась, так там Порошенко увидел оцепленное и пустое здание Верховной Рады Крыма.

По словам Порошенко, тогда он, еще в должности нардепа и помощника врио президента Турчинова, хотел провести в Крыму встречу с депутатами. Он получил соответствующее одобрение от Турчинова и вылетел в Симферополь.

Еще до прилета в Крым Порошенко знал о возможных сложностях. В аэропорту его встретили военные из России. Они сразу же сообщили, что в здание Рады полуострова тот попасть не может. Все это происходило 27 февраля, когда конфликт вокруг Крыма уже достаточно накалился.

В итоге, к зданию Рады Порошенко подъехал на 400 метров, остальное расстояние пришлось идти пешком. У входа и вокруг всей Рады стояли военные, которые не пустили Порошенко внутрь. Но, он установил, что здание пустое, а военные просто никого туда не пускают. По словам Порошенко, это и было признаком того, что Россия аннексировала Крым.

Когда Порошенко решил уехать от здания, он подвергся провокациям. Его окружили люди, которые старались нанести ему удары. Порошенко удалось скрыться от толпы агрессивных людей и тот покинул Крым, так и не разрешив конфликт.