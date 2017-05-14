Петр Порошенко поручил создать штаб по контролю над Донбассом

Петр Порошенко рассказал о планах, которые нужно выполнить для реализации закона о реинтеграции Донбасса. Так, поделился президент Украины на суде по делу Януковича, в сжатые сроки нужно организовать оперативный штаб, который будет осуществлять контроль на территориях, признанных оккупированными.

Как сообщил Порошенко, реализовать новый закон нужно в кратчайшие сроки. Для этого понадобится пересмотреть тактики управления обороны на Востоке Украины, где находятся неподконтрольные территории. Также нужно создать оперативный штаб, который будет руководить всеми ведомствами в зоне АТО.

Петр Порошенко отметил, что подробностей и планов о реализации закона он сообщать не станет. Своим комментарием по новому закону, который признает Россию страной-агрессором, президент Украины поделился на выступлении в Оболонском суде столицы Украины. Там он посетил заседание, где рассматривается дело о Януковича, которого обвинили в госизмене.