Грызлов: Украина готовится к военному решению конфликта на Донбассе

Борис Грызлов отметил, что Украина намеревается военным путем решать конфликт на Донбассе. Об этом постпред России заявил в Минске, комментируя недавно принятый закон в Украине "О реинтеграции Донбасса".

Во время переговоров в Минске постоянный представитель России Борис Грызлов не исключает, что Украине намерена прибегнуть к военному разрешению конфликта на Донбассе. Грызлов авторитетно заявил, что об этом прямо свидетельствует закон, который недавно приняла Верховная Рада, гласящий о реинтеграции Донбасса.

Однако, подобные "угрозы" со стороны Киева исходят неоднократно, хотя никаких "подвижек" в сторону Москвы не было. Грызлов не преминул отметить, что Украине все равно не удастся и дальше игнорировать соглашения, принятые ранее в Минске, а военное развязывание конфликта определенно ими не предусматривается.

Борис Грызлов дал совет законодателям Украины принять закон об особом статусе Донбасса по формату Штайнмайера.