Лавров: США не торопится объяснять появление неопознанных вертолетов в Афганистане‍

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия все еще ожидает комментария США касательно неопознанных вертолетов над территорией Афганистана. По версии экспертов, Соединенные Штаты не могут не знать о происходящем.

Недавно российская сторона отправляла американским коллегам несколько запросов о вертолетах НАТО, которые, не согласовав полеты, осуществляют их над территорией, занимаемой боевиками ИГИЛ* над Афганистаном.

Как заявляет на текущий момент глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, ответа из США до сих пор не последовало. В то же время, политические эксперты авторитетно заявляют, что Соединенные Штаты едва ли могли остаться в стороне от событий и определенно имеют представление, что происходит над Афганистаном.

Специалисты также связывают подобное "молчание" США со стремление оказать определенное давление на Россию посредством расширения влияния террористической организации "Исламское государство" на территории Афганистана.