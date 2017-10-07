Порошенко подписал скандальный закон о реинтеграции Донбасса

Лидер Украины Петр Порошенко 20 февраля подписал скандальный законопроект о реинтеграции Донбасса. За процедурой в военном кабинете наблюдали местные СМИ.

Нашумевший закон провозглашает особые меры по "обеспечению суверенитета" в Донецкой и Луганской областях, которые теперь официально признаны оккупированными регионами. Глава государства в своей речи подчеркнул, что нормативно-правовой акт призван усилить законодательные нормы, регламентирующие полномочия структур украинских вооруженных сил и других силовых ведомств в зоне конфликта. Одновременно с этим закон утверждает правила, по которым правительство сможет защищать права и свободы местного мирного населения. Документ получает полную силу в момент публикации.

Верховная рада утвердила проект 18 января. Формально он провозглашает временную оккупацию Донбасса и позволяет объявление там военного положения. Многие критикуют авторов текста за то, что они никак не учли требования Минских договоренностей.