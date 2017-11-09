Кандидат Собчак объявила спонсоров своей кампании

20 февраля Ксения Собчак, кандидат в президенты России, объявила спонсоров своей предвыборной кампании. Такую информацию она обнародовала в рамках пресс-конференции.

По словам Ксении Собчак, её политическую деятельность финансово поддерживает Владимир Палихата: президент инвестиционного фонда и бывший глава "Росэнергомаша". Свою лепту также внесли один из учредителей "Стрелки" Сергей Адоньев и основатель предприятия Yota, а также бизнесмен Александр Росляков. Политик отметила, что для беседы с последним она была вынуждена посетить остров Бали.

Список продолжают совладелец спортивной сети SportLife Вадим Расковалов, его супруга Яна Расковалова, основавший "Новые энергетические системы" Анатолий Цибулевский и обладатель российского издательства Forbes Александр Федотов.

Ксения Собчак рассказала, что при формирования этого перечня стремилась добиться поддержки малого и среднего бизнеса. Она принимает помощь только тех людей, которые не пытаются навязать в обмен на неё продвижение собственных интересов. По словам Ксении Собчак, она назвала лишь тех спонсоров, которые позволили придать их имена публичности. Некоторые же пожелали остаться в тени.