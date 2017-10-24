Минздрав Чувашии: секс с семью мужчинами вызывает бесплодие

Владимир Викторов, глава министерства здравоохранения Чувашии, назвал причиной женского бесплодия обилие сексуальных партнеров. Такое заявление он сделал 19 февраля во время своего доклада о развитии Новочебоксарска.

По информации Владимира Викторова, если женщина вступала в половые отношения с семью и более мужчинами до зачатия ребенка, то это приводит к бесплодию на 100%. Отдельным предложением он подтвердил, что считает эти данные непреложным фактом.

Высказывание было сделано во время обсуждения региональной проблемы репродуктологии и вызвало недоумение у 200 человек, присутствовавших в зале. Чиновник заметил заинтересованность слушателей в теме и посоветовал им задуматься над подобной перспективой.