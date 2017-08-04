МИД сообщил о десятках раненых в Сирии российских гражданских

В МИД России рассказали о десятках раненных, а также погибших российских гражданских, которые пострадали в Сирии. Ведомство уточняет, что это произошло в ходе одного из последних военных столкновений.

Министерство иностранных дел России сообщает о случае военного столкновения в Сирии, в ходе которого пострадали российские гражданские. Некоторые из них лишились жизни, а другие получили травмы разной степени тяжести. Пока сложно понять, что за стычка произошла, и кто атаковал мирных граждан. Известно, что это так, ведь в ведомстве уточнили, что вооруженные силы России не имеют к происшествию ни малейшего отношения.

Также в сообщении от МИД говорилось, что среди пострадавших не только россияне, но и граждане других государств, входящих в СНГ. Все эти люди были доставлены в Россию, чтобы они получили качественное стационарное лечение. Выясняются имена погибших. Тела россиян будут захоронены в России.