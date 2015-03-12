Роскомнадзор пока не будет блокировать Youtube из-за расследования Навального

Роскомнадзор в ближайшее время не будет блокировать Youtube из-за скандального расследования Алексея Навального. Так 20 февраля заявил глава надзорного ведомства Александр Жаров.

Государственная структура уже приказала сетевым операторам огранить доступ клиентов к сайту navalny.com, администраторы которого отказываются удалять нашумевшее видео с предпринимателем Олегом Дерипаской, в котором, якобы, нарушается право на приватность личной жизни. Руководство корпорации Googlе, которая владеет YouTube, также получила требование удалить с видеохостинга неправомерный ролик.

Александр Жаров сообщает, что в настоящий момент американская компания не собирается самостоятельно удалять видеоматериалы со своих серверов. Представители YouTube направили к авторам публикаций сообщения с просьбой удалить их в связи с потенциальным нарушением законодательства. Однако сами администраторы решили дождаться окончательного судебного решения по процессу. По словам Александра Жарова, они поддерживают контакт с Роскомнадзором. Такое сотрудничество позволяет ведомству пока не принимать радикальных мер.