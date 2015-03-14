В апреле Минтруд намерен проиндексировать социальные пенсии на 2,9%

В апреле министерство труда намерено организовать индексацию социальных пенсий на 2,9%. Такой проект появился на ресурсе нормативно-правовых актов 20 февраля.

В опубликованном документе написано, что согласно данным о размере прожиточного минимума пенсионеров за период 2016-2017 годов, скорость роста пенсионных выплат за минувший год поднялась до 102,9%. Учитывая достигнутые успехи, Кабмин имеет возможность поднять пенсии посредством индексации. По подсчетам, на процедуру придется выделить порядка 9,6 миллиардов рублей до конца года.

Улучшения коснутся порядка 3,9 миллионов пенсионеров России. Из них 3,1 миллиона живут на социальные пенсии. Средняя сумма увеличится на 255 рублей и достигнет 9062 рублей. Для детей-инвалидов и инвалидов I группы с детства выплаты поднимутся на 378 и 382 рубля. Итоговый размер средств составит 13410 и 13556 рублей. А военнослужащие-срочники, получившие инвалидность, будут получать в среднем 12688 рублей, что на 355 рублей больше. Утратившим кормильца семьям военных полагается увеличение на 303 рубля и средняя сумма в 10746 рублей.