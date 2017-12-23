Зюганов согласился с Грудининым, что советские солдаты были баранами

Председатель Совета союза компартий Геннадий Зюганов согласился с фразой кандидата в президенты России Павла Грудинина о том, что советские солдаты были баранами. По словам последнего, с хорошим лидером во главе и слабое войско достигнет цели.

Накануне председатель КПРФ прокомментировал слова кандидата в президенты Павла Грудинина о том, что советские солдаты были подобны стаду баранов. Вместо того, чтобы сделать замечание, Геннадий Зюганов согласился с этим выражением. Как утверждают многие, оно неуместно и обидно, однако эти политики придерживаются другого мнения. Так, лидер Совета союза компартий сказал, что Россия – это страна, которой нужен свой вождь. По его словам, так было во все времена, в том числе и в советские. Тем не менее, несмотря на то, что солдаты вели себя как «стадо баранов», они смогли одержать победу в войне, считает Зюганов.

Его слова раскритиковал один из преподавателей Северо-Западного института управления при президенте Зураб Отрешко. Он говорит, что выражение о солдатах-баранах шокировало и возмутило не только ветеранов, но также и его самого. По словам преподавателя, он не может смириться, что таковыми были его дед и дядя, а он ведь их потомок.