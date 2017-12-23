Роскомнадзор дал Facebook месяц для аргументации блокировки аккаунтов Кадырова

В начале февраля Роскомнадзор предоставил Facebook месяц для аргументации блокирования аккаунтов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Об этом во вторник рассказал Вадим Суботин, заместитель главы надзорного ведомства.

Чиновник рассказал, что представители Роскомнадзора проводили встречу с сотрудниками соцсети. Во время беседы Facebook получил ещё один письменный запрос с требованием объяснить принятые меры. Работники компании приняли условия и взяли предложенное время, которое намерены использовать для обоснования своей политики. Вадим Суботин подчеркнул, что государственная структура контролирует ситуацию. Время отсчитывается с момента вручения запроса.

Рамзана Кадырова лишили доступа к его страницам на Instagram и Facebook 23 декабря. Позже появилось подтверждение, что основной причиной стало попадание политического деятеля в санкционный список США. Сам Рамзан Кадыров объясняет блокировку своими критическими высказываниями относительно действий американцев в исламских государствах. Он отметил, что после произошедшего не намерен возвращаться на Facebook из принципа.