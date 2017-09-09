Украина отказалась пускать на Донбасс белорусских миротворцев

Украина отказалась допускать к операции на Донбассе белорусских миротворцев. Об этом 20 февраля заявила Елена Зеркаль, заместитель главы украинского МИД.

Чиновник объяснила такое решение причастностью Белоруссии к Организации Договора о коллективной безопасности. По мнению правительства, если они не разрешают участвовать в миссии подразделениям НАТО, то закономерным шагом будет применить аналогичные меры к странам-членам ОДКБ.

Ранее руководитель дипломатической службы Минска Владимир Макей сообщил, что белорусские политики обсуждали вопрос со спецпредставителем американского Госдепа Куртом Волкером на платформе конференции в Мюнхене. Министр заявил, что Белоруссия согласна принять участие в урегулировании конфликта в любом согласованном формате, который подойдет для всех сторон. Сейчас он намерен добиваться компромисса в общении с украинцами.

А президент Александр Лукашенко сообщил, что противостояние на востоке Украины негативно влияет на Белоруссию, из-за чего государство стремится поскорее разрядить обстановку. Причиной тому является засилье 160 тысяч переселенцев из Украины, которым страна вынуждена оказывать политическую помощь.