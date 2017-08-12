США оправдали свое усиление на Черном море расширением войск РФ

ВМС США оправдывают усиление своих позиций на Черном море расширением войск РФ в регионе. Об этом рассказали журналисты CNN со ссылкой на военное командование страны.

Они также обратились за комментарием к командующему 6-м флотом Кристофером Грейди. Вице-адмирал рассказал, что американцы направили в Черное море два эсминца USS Ross и USS Carney. Они прибыли к месту назначения 17 и 18 февраля.

Евгений Серебренников, первый зампред оборонного комитета Совфеда, заявил, что информация США о наращивании вооруженного потенциала россиян является "прямой ложью". Сенатор обратил внимание, что в последнее время Вашингтон регулярно обвиняет Россию. Ранее прозвучали высказывания об увеличении ядерного потенциала. По мнению Евгения Серебренникова, подобными словам правительство США пытается отвлечь общественность от собственных действий.