Роскомнадзор посчитал невостребованной блокировку VPN-сервисов в России

Закон о блокировке VPN-сервисов и анонимайзеров оказался невостребованным на территории России. Об этом 20 февраля заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Законодательный акт вступил в силу с начала ноября прошлого года, однако к настоящему моменту под его действие не попал ни один сервис. Надзорному ведомству не было необходимости отправлять разработчикам письма с требованием ограничить доступ россиян к определенным ресурсам, которые размещены в реестре запрещенной информации.

Представители Роскомнадзора отмечают, решение относительно каждого такого продукта принимает ФСБ или другие правоохранительные органы, занимающиеся расследованиями. В случае выявления нарушений спецслужбы информируют Роскомнадзор, а тот, в свою очередь, вынуждает анонимайзеры подключаться к ФГИС и заблокировать незаконные сайты. Сервисам могут объявить аналогичные санкции, если они не подчинятся представителям власти в 30-дневный срок. Пока таких не нашлось.

Аналитики отмечали несостоятельность проекта ещё до его вступления в силу. Они обращали внимание на то, что Роскомнадзор не обладает возможностями технического воздействия на подавляющую часть VPN-сервисов. По факту, исполнять данный закон программисты могут лишь добровольно, как это сделали 2ip и Chameleon.