В Шереметьево задержали директора ФБК Романа Рубанова

Правоохранители задержали в здании московского аэропорта Шереметьево Романа Рубанова, директора ФБК. Сам задержанный объявил об этом 20 февраля через Twitter.

По словам руководителя Фонда, в операции участвовали 7 полицейских. Представители закона сообщили Роману Рубанову, что его подозревают в организации проведения несогласованной акции, однако не раскрыли подробностей.

В это же время Леонид Волков, глава избирательного штаба Алексея Навального, утверждает: Роман Рубанов руководит ФБК и вне основной деятельности занимается разработкой IT-продуктов для оппозиционной кампании. При этом он не устраивал никаких мероприятий, не распространял информацию о них в социальных сетях и никого не агитировал посещать митинги. Леонид Волков отметил, что из-за акции, прошедшей в конце января, 6 участников уже арестованы, как вероятные организаторы.